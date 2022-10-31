В Киеве готовили убийства министра обороны и главы разведки Украины

Генпрокуратура Украины сообщила о задержании "российского агента", готовившего покушения на руководство киевского режима.

Операцию проводил якобы житель Луганска, боец НМ ЛНР. После СВО ополченец оказался в России, где получал задания, заявляют в ведомстве.

Он завербовал киевлянина, кому и поручено было убить членов украинского правительства, в их числе главу минобороны Алексея Резникова и главу ГУР Кирилла Буданова, отмечают в Киеве.

Также сообщается, что "киллер" должен был для "теста" убить некоего командира одного из подразделений ВСУ. За каждую свою жертву киевлянину должны были заплатить по 100 тысяч долларов.

Задержали его в Волынской области ещё в августе, цитирует прокуратуру "Украина.ру".

С началом спецоперации националистический режим регулярно сообщает о многочисленных "покушениях" на руководство Украины, которые якобы готовит РФ. Только на жизнь президента Зеленского, утверждают силовики Незалежной, было сорвано не менее десяти покушений.