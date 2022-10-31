Ходаковский о ситуации в Павловке: "Противник сумел воспользоваться переправой"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал об ожесточённых боях за село Павловка, куда ВСУ сумели перебросить бронетехнику.

Военачальник объяснил, что к концу дня ситуация в Павловке остаётся прежней.

"Противник активизировался: подтянул со стороны Пречистовки и Угледара несколько единиц бронетехники и отработал РСЗО по участкам, которые считает подконтрольными нам", — написал бывший командир донецкой "Альфы".

Ходаковский объяснил, что активное сопротивление ВСУ помешало российским подразделениям набрать темпы продвижения.

"Противник сумел всё-таки воспользоваться переправой и затянул в село со стороны Угледара три единицы бронетехники", — написал Ходаковский.

Командир "Востока" отметил, что в селе техника активно сжигается из-за плохой манёвренности на узких улицах. Он пообещал, что днём бои возобновятся.

Ранее Александр Ходаковский объяснил, почему наступление ВС РФ под Угледаром преждевременно.