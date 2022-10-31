Ходаковский заявил, что наступление ВС РФ под Угледаром преждевременно

Украинским войскам нет смысла удерживать населённый пункт Павловка, поскольку он не больше не является ключевой позицией ВСУ. Кроме этого, переправы через реку находятся под контролем российской армии, поэтому противник оказался в затруднительном положении. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

"Отойти ему будет непросто, а значит — или драться, или сдаваться", — написал он.

Однако неподалёку от Угледара расположена мощная оптика, поэтому ВСУ могут не бояться российских систем радиоэлектронной борьбы и способны корректировать огонь в любом направлении, объяснил комбат.

По мнению Ходаковского, наступление ВС РФ на Угледарском направлении преждевременно, потому что после взятия Павловки необходимо двигаться на сам город, иначе российские войска могут оказаться в заложниках.

"Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно: тысяча восемьсот метров до преобладающих высот делают наших парней мишенью даже для пулемётов, а брать укреплённый Угледар при такой погоде будет очень непросто", — считает комбат.