Украинским войскам нет смысла удерживать населённый пункт Павловка, поскольку он не больше не является ключевой позицией ВСУ. Кроме этого, переправы через реку находятся под контролем российской армии, поэтому противник оказался в затруднительном положении. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
"Отойти ему будет непросто, а значит — или драться, или сдаваться", — написал он.
Однако неподалёку от Угледара расположена мощная оптика, поэтому ВСУ могут не бояться российских систем радиоэлектронной борьбы и способны корректировать огонь в любом направлении, объяснил комбат.
По мнению Ходаковского, наступление ВС РФ на Угледарском направлении преждевременно, потому что после взятия Павловки необходимо двигаться на сам город, иначе российские войска могут оказаться в заложниках.
"Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно: тысяча восемьсот метров до преобладающих высот делают наших парней мишенью даже для пулемётов, а брать укреплённый Угледар при такой погоде будет очень непросто", — считает комбат.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.