Путин о взрывах на "Северных потоках": вырвало трубу, это очевидный теракт

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Сочи ответил на многие вопросы журналистов.

Путин о взрывах на "Северных потоках": вырвало трубу, это очевидный теракт

Не обошёл стороной глава государства и и тему взрывов на "Северных потоках". "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва газопроводов, заявил он.

"Там вырвало трубу 40 метров, трубы разошлись на 250 метров, его кусок изогнуло на 90 градусов и отбросило на часть "Северного потока", это очевидный теракт. Кто-то еще наглости набирался, говорил, что Россия сама взорвала "Северные потоки", бредятина, чушь.", — подытожил президент РФ.