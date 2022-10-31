Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Сочи ответил на многие вопросы журналистов.
Не обошёл стороной глава государства и и тему взрывов на "Северных потоках". "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва газопроводов, заявил он.
"Там вырвало трубу 40 метров, трубы разошлись на 250 метров, его кусок изогнуло на 90 градусов и отбросило на часть "Северного потока", это очевидный теракт. Кто-то еще наглости набирался, говорил, что Россия сама взорвала "Северные потоки", бредятина, чушь.", — подытожил президент РФ.
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