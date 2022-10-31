Путин: удары по инфраструктуре Украины — ответ за Севастополь,но это ещё не всё

Сегодняшние удары по украинской инфраструктуре — это отчасти ответ за атаку на Севастополь.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Сочи.

"Но это не всё, что мы могли бы сделать", — отметил глава России.

Он подчеркнул, что для того, чтобы добиваться переговоров, необходимо сесть за стол и договариваться.

"Вот мы в Стамбуле договорились, а они (Киев и Запад — Прим. ред.) взяли и выбросили всё в корзину", — подытожил Путин.