Утро на Украине началось с "Гераней": взрывы в Запорожье, Днепре и Полтаве

После массированного ракетного обстрела объектов энергоструктуры в понедельник, 31 октября, новое утро на Украине началось с "прилётов" дронов "Герань-2".

Украинцы пишут в соцсетях, что вскоре за характерным жужжанием российских барражирующих боеприпасов над Запорожьем, Днепром, Полтавой, Николаевом и Краматорском раздались звуки взрывов. Авторы сообщений отмечают, что над местами попаданий разгораются пожары, но сирен воздушной тревоги по-прежнему не слышно.

Новую атаку ВКС РФ уже подтвердили официальные украинские источники.

"На месте работают спасатели. По предварительной информации, погибших нет", — написал глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин в собственном Telegram-канале.

Накануне российские крылатые ракеты вывели из строя около 18 объектов энергетической инфраструктуры Украины.