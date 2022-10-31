Утром 31 октября ВКС РФ нанесли невиданный по масштабам удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. Журналист Анатолий Шарий насчитал 18 попаданий.
"По моим подсчетам сообщений с мест, сегодня поражено или выведено из строя порядка 18 объектов энергетической инфраструктуры", — написал он в собственном Telegram-канале.
Блогер уверен, что после настолько массированной атаки веерных отключений электричества стоит ждать всем жителям Украины.
Ранее советник главы МВД Незалежной рассказал, что в украинском небе одновременно находилось 40 крылатых ракет ВКС РФ, летящих к целям.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.