Шарий: ракеты ВКС РФ за одно утро поразили 18 объектов энергоструктуры Украины

Утром 31 октября ВКС РФ нанесли невиданный по масштабам удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. Журналист Анатолий Шарий насчитал 18 попаданий.

"По моим подсчетам сообщений с мест, сегодня поражено или выведено из строя порядка 18 объектов энергетической инфраструктуры", — написал он в собственном Telegram-канале.

Блогер уверен, что после настолько массированной атаки веерных отключений электричества стоит ждать всем жителям Украины.

Ранее советник главы МВД Незалежной рассказал, что в украинском небе одновременно находилось 40 крылатых ракет ВКС РФ, летящих к целям.