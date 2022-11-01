На Украине под видом ЧВК уже действуют целые польские батальоны, они особенно заметны в Харьковской области. Об этом рассказал директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
Аналитик объяснил в интервью "Украине.ру", что это на самом деле спецназ из регулярных подразделений НАТО, прикрытых статусом наёмников.
Тенденция эта очень опасная, так как Польша — член Североатлантического блока, добавил он.
Если российские военные нанесут бомбовый удар по колонне польских "добровольцев", то Варшава попытается отомстить за счет прямого ввода войск. А это уже боевые действия между Россией и НАТО, пояснил собеседник издания.
По его мнению, на Западе есть здравомыслящие люди, которые попытаются не допустить эскалации. Но поляки ситуацию оценивают адекватно не всегда, заключил эксперт.
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