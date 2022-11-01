РФ предупредила ООН, что самостоятельно будет досматривать корабли в Чёрном море.
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя накануне заявил, что атака дронами на Черноморский флот поставила крест на гуманитарном измерении "зерновой сделки". А выполнение этой сделки без нашего участия для Кремля недопустимо, подчеркнул он.
РФ примет свои меры для досмотра сухогрузов. Постоянный представитель России при ООН подчеркнул, что принятые без Москвы договоренности "ни к чему нас не обязывают".
Небензя отметил, что в России удивлены отсутствием осуждения со стороны Организации Объединённых Наций атаки киевского режима на корабли ЧФ РФ. При этом РФ "видит попытки искусственно форсировать досмотр грузов в рамках зерновой сделки".
Ранее Владимир Путин заявил, что дроны, ударившие по Севастополю, шли в коридоре, по которым вывозят зерно.
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