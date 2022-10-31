Путин: дроны, ударившие по Севастополю, шли в коридоре, по которым вывозят зерно

Беспилотные надводные и подводные аппараты, при помощи которых ударили по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которым вывозится зерно.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Сочи.

На вопрос, почему Россия вышла из зерновой сделки, он отметил, что "если Украина долбанет по этим судам — виноваты будем мы".

По словам президента, Киев должен гарантировать, что военных угроз для гражданских судов в Чёрном море не будет. Путин также подчеркнул, что РФ не прекращает, а приостанавливает работу по зерновой сделке.