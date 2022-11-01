Ранее состоялся обмен пленными между Россией и Украиной в формате "50 на 50". Один из освобождённых военнослужащих Народной милиции ДНР рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) насильно принуждали пленных подписывать признания в совершении военных преступлений.
"Хотели, чтобы мы подписали бумаги. Всячески убеждали нас. Они хотели признания нашей вины. Нас судили, мы проходили и свидетелями, и подозреваемыми в своём деле", — заявил он в беседе с РИА Новости.
Боец ДНР отметил, что СБУ обвиняла военнопленных в преступлениях, которые они не совершали. Однако Киеву это было необходимо, чтобы продемонстрировать признания в международном суде, указал он.
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