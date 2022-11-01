Армия России продолжает спецоперацию на Украине. В Министерстве обороны РФ проинформировали, что российские войска отразили все попытки контрнаступления украинских боевиков на Купянском направлении.
"На Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской народной республики и Орлянка Харьковской области", — говорится в сообщении силового ведомства.
Кроме того, в результате боестолкновений украинские националисты потеряли более 150-ти человек личного состава, три танка, четыре боевых бронемашины и шесть пикапов.
Ранее в Минобороны отчиталось о результатах массированного удара по Украине 31 октября.
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