МО РФ: российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении

Армия России продолжает спецоперацию на Украине. В Министерстве обороны РФ проинформировали, что российские войска отразили все попытки контрнаступления украинских боевиков на Купянском направлении.

"На Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской народной республики и Орлянка Харьковской области", — говорится в сообщении силового ведомства.

Кроме того, в результате боестолкновений украинские националисты потеряли более 150-ти человек личного состава, три танка, четыре боевых бронемашины и шесть пикапов.

Ранее в Минобороны отчиталось о результатах массированного удара по Украине 31 октября.