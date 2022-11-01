Киев: ракеты из Ирана превратят удары по Украине в систему

Москва может сделать ракетные удары по инфраструктуре Украины системными, если получит из Ирана новое вооружение.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что не столь важны характеристики этих иранских ракет, сколько их количество.

"Даже не будучи сверхсовременными, безусловно, они представляют угрозу, потому что это дополнительная нагрузка и задача для наших сил противовоздушной и противоракетной обороны. К сожалению, на самом деле есть информация, что переговоры о предоставлении не только дронов и беспилотных летательных аппаратов, но и ракет баллистических завершились для Путина успешно и такое обещание было", — в эфире телеканала "Прямой" сказал националист.

По его словам, ситуация отслеживается, Киев готовится и к такому сценарию тоже.