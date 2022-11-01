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Сатановский: Москве следует жёстче выражать озабоченность о наглости Киева и ООН

Силовые структуры

Наглость ООН и Киева в так называемой зерновой сделке должна указать Москве на то, что дипломатический язык пора менять на более жёсткий и сокрушительный. Такого мнения придерживается политолог Евгений Сатановский.

Сатановский: Москве следует жёстче выражать озабоченность о наглости Киева и ООН

Министерство иностранных дел России, к примеру, может выразить стандартную озабоченность вопросом, но "только так, чтобы через пару минут после этого караван танкеров, пожелавших продолжить участие в зерновой сделке без России, взлетел на воздух", — пишет ФАН.

После теракта с беспилотниками в бухте Севастополя РФ приостановила сделки о вывозе зерна из порта Одессы. Иностранные СМИ тут же начали обвинять Москву в том, что теперь дети Африки останутся голодными, так как груз якобы предназначался для них. Однако об украинских спекулянтах, которые скупают зерно, знают все, пишет источник. В результате 14 танкеров было решено провести Анкарой и Киевом под эгидой ООН, закрыв глаза на предупреждения Москвы.

МИД отреагировал обтекаемо, считает Сатановский, заявив, что Россия снимает с себя все обязательства по безопасности этих караванов. Политолог же уверен, что пора отвечать не завуалированно, а по-военному.

"На самом деле можно говорить любым языком, когда есть сухой остаток. Когда вы говорите: "Мы бы хотели выразить озабоченность", нужно это делать правильно. Когда вы это заявляете и через несколько минут взлетает на воздух весь караван судов, который хотел проскочить в Одессу без российского досмотра, вот это будет правильная и эффективная озабоченность. Когда вы говорите о существовании красных линий и на воздух взлетают портовые сооружения, участвующие в отгрузке боеприпасов под видом зерна, это будут правильные красные линии. Слова "ни к чему не обязывают" тоже сразу же обретут вес и смысл, если сразу же после их произнесения прекратит свое существование офис украинского президента на улице Банковая", — резко высказался Сатановский в эфире канала "Соловьев LIVE".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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