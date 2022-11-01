Россия планирует разместить иранские ракеты на северной границе Украины, и против них у Киева нет защиты. Об этом заявил спикер вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат на брифинге.
По его словам, одна ракета имеет дальность полёта 300 км, а другая — 700.
"Это баллистические ракеты. Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые у нас есть на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной", — объяснил представитель украинского военного ведомства.
Ранее издание CNN заявило, что Иран якобы готовится отправить в Россию ещё около 1000 единиц вооружения.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.