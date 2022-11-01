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CNN: Иран готовится отправить в Россию около 1000 единиц оружия

Силовые структуры

Иран готовится отправить в Россию ещё около 1000 единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные ударные беспилотники. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных представителей одной из стран Запада.

По их словам, последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников.

Хотя точные сроки прибытия новой партии в Россию неясны, официальные лица считают, что оружие обязательно будет доставлено до конца года, отмечает издание.

Ранее вчера высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что у них нет никакой информации о том, что Иран готовится отправить ракеты в Россию.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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