Киев не признаёт больше ста своих военнопленных

Киевские власти упорно не желают признавать больше ста своих собственных военнопленных. Об этом проинформировала представитель уполномоченного по правам человека в Луганской народной республике Алина Нечаева.

По информации Нечаевой, пленные ВСУшники находятся в исправительных учреждениях Луганской Народной Республики. При этом Киев отказывается признавать их своими военнопленными, не включая их по этой причине в списки на обмен.

"Это не семь, не десять — это больше сотни (человек)… Бросать своих уже стало правилом для украинской стороны", — сказала Нечаева, слова которой приводит "Украина.ру".

Чтобы как-то решить судьбу непризнанных пленных украинских бойцов, они получили возможность поговорить со своими родственниками в формате видеозвонка для того, чтобы родные попробовали оказать им помощь. ВСУшники сообщили, что находятся в плену, однако украинские чиновники не хотят вносить их имена в обменные списки. Они попросили родственников подтвердить их личности киевским властям, которые сами не желают это сделать.