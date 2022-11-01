Взятые в плен военные ВСУ заявили, что им приказывали идти в бой без подготовки

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ), попавшие в российский плен, заявили, что официальный Киев приказывал им идти в бой неподготовленными, передаёт пресс-служба Министерства обороны РФ.

По словам пленных боевиков, в рядах украинской армии наблюдается высокий уровень неорганизованности. Они отметили, что перед попыткой перейти в атаку им удалось завести лишь восемь танков из десяти.

Это связано с поломками техники и её выходом из строя во время боевых действий, уточнили солдаты ВСУ.

Кроме того, военнопленные подчеркнули: украинские подразделения столкнулись с большими потерями. Они также пожаловались на нехватку подкрепления в зоне боёв. Как пояснили солдаты, киевский режим обещал помочь им с эвакуацией, однако в конечном итоге бросил на произвол судьбы.

"На удивление в плену к нам отнеслись лояльно", — поделился бывший военный ВСУ.

Ранее сообщалось, что боец из ДНР выжил в украинском плену после девяти ударов ножом в шею и голову.