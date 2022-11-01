Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ), попавшие в российский плен, заявили, что официальный Киев приказывал им идти в бой неподготовленными, передаёт пресс-служба Министерства обороны РФ.
По словам пленных боевиков, в рядах украинской армии наблюдается высокий уровень неорганизованности. Они отметили, что перед попыткой перейти в атаку им удалось завести лишь восемь танков из десяти.
Это связано с поломками техники и её выходом из строя во время боевых действий, уточнили солдаты ВСУ.
Кроме того, военнопленные подчеркнули: украинские подразделения столкнулись с большими потерями. Они также пожаловались на нехватку подкрепления в зоне боёв. Как пояснили солдаты, киевский режим обещал помочь им с эвакуацией, однако в конечном итоге бросил на произвол судьбы.
"На удивление в плену к нам отнеслись лояльно", — поделился бывший военный ВСУ.
Ранее сообщалось, что боец из ДНР выжил в украинском плену после девяти ударов ножом в шею и голову.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.