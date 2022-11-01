Фомченков сообщил о наращивании ВСУ группировки войск на Сватовском направлении

Командир батальона "Русский Легион" ("Барс-13") Сергей Фомченков (с позывным Фомич) сообщил об обстановке в районе Кременная — Сватово.

ВСУ нарастили группировку войск на Сватовском направлении до прежней численности путём ввода дополнительных резервов. Возросло количество артиллерии украинской армии.

"Судя по всему, перед группировкой ВСУ, действующей на этом направлении, стоит задача в течении этой недели добиться успеха и взять Сватово", — отметил комбат.

Фомченков докладывает, что активизировалась работа вражеских разведывательных БПЛА по всему фронту. Командир полагает, что ВСУ будут пробовать одновременно и удары в обход Сватово с севера, и прорыв обороны русской армии в районе Кременной.

В случае, если обойти Сватово не получится, войска Украины будут пытаться захватить трассу "Сватово — Кременная" с дальнейшим прорывом на Старобельск и отсечением Североднецкой агломерации.

Ранее сообщалось, что высокоточные зенитные ракеты С-300 ВС РФ уничтожают наземные объекты ВСУ.