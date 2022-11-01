Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава ВСУ Залужный: Военный потенциал РФ кратно превышает наши возможности
Боевики ВСУ подорвались на мине вместе с техникой на Купянском направлении
Киев не признаёт больше ста своих военнопленных
Кличко: в целях экономии в Киеве вместо троллейбусов запустят автобусы
Марков об отказе Турции направлять корабли за украинским зерном: "Жёстче надо"
В Виннице на Украине обустроили пункты обогрева
Сайт Зеленского сообщил о повреждении 40% энергоинфраструктуры Украины
Путин поручил рассмотреть введение электронных виз для дружественных стран
Алёхин: ВСУ оказались дезинформированы по поводу эвакуации из Херсона

Фомченков сообщил о наращивании ВСУ группировки войск на Сватовском направлении

Силовые структуры

Командир батальона "Русский Легион" ("Барс-13") Сергей Фомченков (с позывным Фомич) сообщил об обстановке в районе Кременная — Сватово.

Фомченков сообщил о наращивании ВСУ группировки войск на Сватовском направлении

ВСУ нарастили группировку войск на Сватовском направлении до прежней численности путём ввода дополнительных резервов. Возросло количество артиллерии украинской армии.

"Судя по всему, перед группировкой ВСУ, действующей на этом направлении, стоит задача в течении этой недели добиться успеха и взять Сватово", — отметил комбат.

Фомченков докладывает, что активизировалась работа вражеских разведывательных БПЛА по всему фронту. Командир полагает, что ВСУ будут пробовать одновременно и удары в обход Сватово с севера, и прорыв обороны русской армии в районе Кременной.

В случае, если обойти Сватово не получится, войска Украины будут пытаться захватить трассу "Сватово — Кременная" с дальнейшим прорывом на Старобельск и отсечением Североднецкой агломерации.

Ранее сообщалось, что высокоточные зенитные ракеты С-300 ВС РФ уничтожают наземные объекты ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"

Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.

Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Решение Амстердама по санкциям против РФ вызвало истеричную реакцию Моравецкого
Мир. Новости мира
Решение Амстердама по санкциям против РФ вызвало истеричную реакцию Моравецкого
Силовые структуры
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
В Киеве готовили убийства министра обороны и главы разведки Украины
Андрей Николаев Пора переписать Конвенцию Монтрё, чтобы обеспечить безопасность на Чёрном море Андрей Николаев Сергей Лебедев За "террористов" хорошо платят, но ФБР отъелось и разленилось Сергей Лебедев Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова
Силовые структуры
Русский хакер взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США
Мир. Новости мира
Кедми заявил, что события ноября на Украине повлияют на всё человечество
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Силовые структуры
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Последние материалы
Эксперт Онищенко: "Очищающее средство нельзя держать на коже больше 30 секунд"
Глава ВСУ Залужный: Военный потенциал РФ кратно превышает наши возможности
Вселенная имеет форму бублика?
Боевики ВСУ подорвались на мине вместе с техникой на Купянском направлении
Фомченков сообщил о наращивании ВСУ группировки войск на Сватовском направлении
Киев не признаёт больше ста своих военнопленных
Кличко: в целях экономии в Киеве вместо троллейбусов запустят автобусы
Марков об отказе Турции направлять корабли за украинским зерном: "Жёстче надо"
В Виннице на Украине обустроили пункты обогрева
Сайт Зеленского сообщил о повреждении 40% энергоинфраструктуры Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников