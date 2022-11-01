Высокоточные зенитные ракеты С-300 ВС РФ поражают наземные цели в СВО на Украине

Главком ВСУ Валерий Залужный к утру вторника 1 ноября сообщал, что за прошедшие сутки ВС РФ запустили 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиационную ракету Х-59, четыре беспилотника "Герань-2" и "Ланцет-3", а также 22 зенитные ракеты от системы С-300.

В беседе с изданием "МК" специалист ПВО пояснил, почему ЗРС С-300 можно применять для поражения наземных целей. Он отметил, что изначально в комплексы закладывалась возможность стрельбы не только по воздушным объектам. В середине 90-х годов войска России делали расчёты и испытывали С-300 на полигонах. Ракеты оказались очень точными.

Вспомнив этот опыт, руководство приняло решение использовать ЗРС С-300 в ходе СВО и начало их применять для уничтожения объектов на Украине.