Перенджиев: в рядах ВСУ может начаться хаос из-за массированных ударов ВС РФ

Уже в ближайшем будущем управление частями ВС Украины может нарушиться, если ВС России продолжат массированные удары по инфраструктуре Незалежной. Об этом заявил военный эксперт Александр Перенджиев.

"Если удары высокоточным оружием продолжатся с той же интенсивностью, то украинские части продержатся на старых запасах, в том числе на боеприпасах, сутки-двое. Потом возникнут сложности", — высказывает своё мнение эксперт в интервью газете "ВЗГЛЯД".

Уже сейчас зафиксированы сбои в передачи данных между частями украинской армии и в получении информации через Starlink (спутниковый интернет США), сообщает Перенджиев. Работа разведывательных беспилотников и электронных средств наблюдения нарушена.

"Их ведь нужно как-то заряжать, а теперь вся электроника ВСУ работает через пень-колоду. Для штабов ВСУ сложнее стали сбор и обработка информации, а отсюда — трудности с принятием решений. Всё это уже чувствуется на линии огня", — заключил эксперт.