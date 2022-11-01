Ходарёнок предрёк Украине возврат в XIX век: свечи, буржуйки и газеты

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Россия использует грядущую зиму как оружие. Полковник запаса Михаил Ходарёнок считает, что холода лишь усугубят ситуацию для Незалежной.

"Давайте называть вещи своими именами. Для Украины зима — усугубляющий фактор. Как я вижу, интенсивность российских ракетных ударов по местной энергетике только нарастает. Вчера по Днепрогэсу и ещё двум большим подстанциям ударили. А это уже серьёзно. Дальше — накопительный эффект со всеми вытекающими", — сообщает Ходарёнок.

Полковник уверен, если российская армия будет держать темп ударов один-два месяца, то Украина вернётся в XIX век с буржуйками, свечами, каминами и газетами вместо интернета.

"Киеву стоит посмотреть в объективную реальность, где зима — это оружие самоубийства Украины", — резюмировал Ходарёнок.