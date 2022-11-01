Над Полтавщиной и над Днепропетровской областью слышны дроны

Беспилотные летательные аппараты замечены в небе Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Над Полтавской областью и над Днепропетровской слышны дроны", — пишет ведущий Первого канала.

Ранее в Киеве заявили, что иранские ракеты превратят" удары по Украине в систему".