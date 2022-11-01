Беспилотные летательные аппараты замечены в небе Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Над Полтавской областью и над Днепропетровской слышны дроны", — пишет ведущий Первого канала.
Ранее в Киеве заявили, что иранские ракеты превратят" удары по Украине в систему".
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.