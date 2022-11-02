Минобороны: ВС РФ существенно нарушили управление группировками ВСУ

Российское Минобороны сообщило, что в результате эффективной работы ВС РФ "по железнодорожным объектам" на Украине ВСУ испытывают сильные затруднения при транспортировке резервов и материального обеспечения к местам боевых действий.

"Вооруженные силы РФ высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ", — рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, высокоточными ударами нарушена работа предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.