Российское Минобороны сообщило, что в результате эффективной работы ВС РФ "по железнодорожным объектам" на Украине ВСУ испытывают сильные затруднения при транспортировке резервов и материального обеспечения к местам боевых действий.
"Вооруженные силы РФ высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ", — рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
По словам генерал-лейтенанта, высокоточными ударами нарушена работа предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
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