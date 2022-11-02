Бойцы РФ ликвидировали бронетехнику и личный состав ВСУ на одном из направлений

Бойцы РФ с помощью артиллерийских установок ликвидировали бронетехнику, принадлежавшую Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По информации ведомства, подразделения ВДВ передали артиллеристам данные о местоположении украинских боевиков и их техники. Отмечается, что военные ВСУ пытались тайно продвинуться к российским позициям.

Как пояснили в Минобороны, армия РФ открыла огонь по противнику. Наступление ВСУ удалось остановить.

Российские военнослужащие уничтожили две единицы бронетехники, а также личный состав украинской армии.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России существенно нарушили управление группировками ВСУ в результате эффективной работы по объектам критической инфраструктуры. Он подчеркнул: киевский режим столкнулся с затруднениями при транспортировке резервов к местам боевых действий.