Бойцы РФ с помощью артиллерийских установок ликвидировали бронетехнику, принадлежавшую Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
По информации ведомства, подразделения ВДВ передали артиллеристам данные о местоположении украинских боевиков и их техники. Отмечается, что военные ВСУ пытались тайно продвинуться к российским позициям.
Как пояснили в Минобороны, армия РФ открыла огонь по противнику. Наступление ВСУ удалось остановить.
Российские военнослужащие уничтожили две единицы бронетехники, а также личный состав украинской армии.
Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России существенно нарушили управление группировками ВСУ в результате эффективной работы по объектам критической инфраструктуры. Он подчеркнул: киевский режим столкнулся с затруднениями при транспортировке резервов к местам боевых действий.
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