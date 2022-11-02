МО РФ: расчёты САУ "Мста-С" уничтожили закрытые позиции украинских военных

В зоне проведения спецоперации российские военные ликвидировали закрытые огневые позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ), применив самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19 "Мста-С". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам командира гаубичной самоходной артиллерийской батареи ЗВО лейтенанта Руслана Шилина, все бойцы РФ эффективно выполняют задачи, поставленные командованием.

Как пояснили в профильном ведомстве, гаубицы "Мста-С" поражают цели фугасными, осколочно-фугасными и высокоточными боеприпасами.

Отмечается, что эти установки позволяют выводить из строя фортификационные сооружения и бронетехнику противника, а также уничтожать заглубленные бетонированные укрепления.

Кроме того, представители Минобороны РФ подчеркнули: гаубицы "Мста-С" переброшены на передний край линии боевого соприкосновения для сковывания манёвров ВСУ и уничтожения их ключевых укреплённых районов.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что армия России продолжает снижать военный потенциал Украины, нанося удары по объектам критической инфраструктуры.