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МО РФ: расчёты САУ "Мста-С" уничтожили закрытые позиции украинских военных

Силовые структуры

В зоне проведения спецоперации российские военные ликвидировали закрытые огневые позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ), применив самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19 "Мста-С". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

МО РФ: расчёты САУ "Мста-С" уничтожили закрытые позиции украинских военных

По словам командира гаубичной самоходной артиллерийской батареи ЗВО лейтенанта Руслана Шилина, все бойцы РФ эффективно выполняют задачи, поставленные командованием.

Как пояснили в профильном ведомстве, гаубицы "Мста-С" поражают цели фугасными, осколочно-фугасными и высокоточными боеприпасами.

Отмечается, что эти установки позволяют выводить из строя фортификационные сооружения и бронетехнику противника, а также уничтожать заглубленные бетонированные укрепления.

Кроме того, представители Минобороны РФ подчеркнули: гаубицы "Мста-С" переброшены на передний край линии боевого соприкосновения для сковывания манёвров ВСУ и уничтожения их ключевых укреплённых районов.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что армия России продолжает снижать военный потенциал Украины, нанося удары по объектам критической инфраструктуры.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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