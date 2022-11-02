В зоне проведения спецоперации российские военные ликвидировали закрытые огневые позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ), применив самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19 "Мста-С". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По словам командира гаубичной самоходной артиллерийской батареи ЗВО лейтенанта Руслана Шилина, все бойцы РФ эффективно выполняют задачи, поставленные командованием.
Как пояснили в профильном ведомстве, гаубицы "Мста-С" поражают цели фугасными, осколочно-фугасными и высокоточными боеприпасами.
Отмечается, что эти установки позволяют выводить из строя фортификационные сооружения и бронетехнику противника, а также уничтожать заглубленные бетонированные укрепления.
Кроме того, представители Минобороны РФ подчеркнули: гаубицы "Мста-С" переброшены на передний край линии боевого соприкосновения для сковывания манёвров ВСУ и уничтожения их ключевых укреплённых районов.
Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что армия России продолжает снижать военный потенциал Украины, нанося удары по объектам критической инфраструктуры.
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