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Шойгу: армия РФ снижает потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру

Силовые структуры

Российская армия продолжает снижать военный потенциал Украины, нанося удары по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу: армия РФ снижает потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру

Во время селекторного совещания он отметил, что бойцы РФ используют высокоточное оружие для поражения целей. По его словам, Россия принимает исчерпывающие меры, позволяющие обезопасить мирных жителей.

"Продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры и объекты, которые влияют на снижение военного потенциала Украины", — указал министр.

Кроме того, он добавил, что Киев не останавливает проведение террористических акций, направленных на уничтожение гражданского населения и разрушение социальных учреждений в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Как пояснил Шойгу, ВСУ регулярно обстреливают ЗАЭС, точки эвакуации и места предоставления гумпомощи.

Глава Минобороны РФ подчеркнул: за последние 10 дней, отражая нападения националистов, российская армия перехватила свыше 200 реактивных снарядов HIMARS.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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