Группировка "Отважных" уничтожила кочующий миномёт ВСУ под Красным Лиманом

Бойцы группировки "Отважные" российской армии поразили миномётный расчёт украинской группировки артиллерийским огнём.

На Краснолиманском направлении было зафиксировано орудие, которое ВСУ установили на автомобиль. Таким образом, миномёт быстро менял своё месторасположение после окончания атаки.

Военные корреспонденты "Русской весны" отметили, что аналогичные конструкции применяли боевики-исламисты на Ближнем Востоке. Сейчас подобную тактику используют украинские военнослужащие.