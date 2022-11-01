Суконкин заявил, что ВСУ используют подлую тактику ракетных обстрелов

Украинские войска применяют коварную тактику, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры управляемыми ракетами GMLRS из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

Аналитик отметил, что сначала ракета, которая оснащена проникающей осколочно-фугасной боевой частью, бьёт по цели. Затем к месту удара начинают подходить мирные жители, чтобы помочь пострадавшим и разобрать завалы. Спустя некоторое время ВСУ направляют в это же место вторую ракету с кассетной боевой частью, указал Суконкин.

"Мне известны случаи, когда погибали все спасатели и медики. А мы знаем, да, что любое применение системы HIMARS киевским нацистским режимом согласуется с кураторами из Пентагона. Эти ублюдки одного поля ягодки", — заявил он в своём Telegram-канале.