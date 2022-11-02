Российские войска наступают в Донбассе и наносят удары по всей линии фронта.
Это было главным из сводки Генерального штаба Украины утром 2 ноября.
Армия РФ наступает у Макеевки, Невском, Белогоровки, Верхнекаменском, Спорном, Артёмовске, Майорске, Первомайском, Новомихайловке, Павловки и Пречистовки. Также сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории, отмечает украинское командование.
ВС РФ ведут огонь по украинским подразделениям вдоль всей линии соприкосновения, оборудуют позиции на отдельных направлениях и ведут аэроразведку.
Русские нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, а также совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Армия России продолжает эвакуацию населения из опасных районов Херсонщины и перебрасывать технику в Белоруссию.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.