Генштаб ВСУ: русские наступают в Донбассе и наносят удары по всей линии фронта

Российские войска наступают в Донбассе и наносят удары по всей линии фронта.

Это было главным из сводки Генерального штаба Украины утром 2 ноября.

Армия РФ наступает у Макеевки, Невском, Белогоровки, Верхнекаменском, Спорном, Артёмовске, Майорске, Первомайском, Новомихайловке, Павловки и Пречистовки. Также сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории, отмечает украинское командование.

ВС РФ ведут огонь по украинским подразделениям вдоль всей линии соприкосновения, оборудуют позиции на отдельных направлениях и ведут аэроразведку.

Русские нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, а также совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Армия России продолжает эвакуацию населения из опасных районов Херсонщины и перебрасывать технику в Белоруссию.