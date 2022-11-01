Безсонов: активизировались бои на Угледарском направлении

Утром 1 ноября, во вторник, на Угледарском направлении активизировались бои.

Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

"Активно работает наша артиллерия и авиация. Наши бойцы уничтожают и выдавливают противника из Павловки и Новомихайловки", — отметил ополченец.

Он отметил, что в Угледар заходить смысла нет, если через Новомихайловку отрезать трассу "Угледар — Марьинка", то националисты окажутся в окружении и будут вынуждены уходить полями. В осеннюю распутицу отступление будет, скорее всего, пешком, или боевикам опять массово придётся сдаваться в плен, отметил Безсонов.

По его словам, с другой стороны, держать Угледар в осаде довольно накладно по времени и людям.