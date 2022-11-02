Военкоа: эвакуация населения развяжет армии РФ руки на Херсонском направлении

Не все херсонцы соглашаются эвакуироваться, и это затрудняет работу ВС РФ.

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что обстановка на Херсонском направлении пока весьма тяжёлая.

"Объявленная эвакуация в 15-километровой зоне к востоку от Днепра — это, с одной стороны, попытка уберечь мирное население от самого печального сценария. А с другой, — развязать руки военным, которые смогли бы делать свою работу в полную силу", — цитирует "Комсомольская правда" военкора.

По его словам, армии России даётся пространство для маневрирования без опасения за жизнь мирного населения.

Правда, уезжать с насиженных мест желают не все. В городе ещё остаются местные граждане, не готовые покинуть дома.

"Хотя об этом здравый смысл уже не говорит, а кричит", — подытожил Коц.