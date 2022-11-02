Не все херсонцы соглашаются эвакуироваться, и это затрудняет работу ВС РФ.
Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
Он отметил, что обстановка на Херсонском направлении пока весьма тяжёлая.
"Объявленная эвакуация в 15-километровой зоне к востоку от Днепра — это, с одной стороны, попытка уберечь мирное население от самого печального сценария. А с другой, — развязать руки военным, которые смогли бы делать свою работу в полную силу", — цитирует "Комсомольская правда" военкора.
По его словам, армии России даётся пространство для маневрирования без опасения за жизнь мирного населения.
Правда, уезжать с насиженных мест желают не все. В городе ещё остаются местные граждане, не готовые покинуть дома.
"Хотя об этом здравый смысл уже не говорит, а кричит", — подытожил Коц.
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