Западные наёмники наотрез отказались идти на штурм Херсона.
Об этом, ссылаясь на военных корреспондентов, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Знакомые с происходящим источники утверждают, что иностранные добровольцы отказались участвовать в штурме Херсона. Из-за этого так называемый большой контрнаступ укронацистов — откладывается. ВСУ собирают резервы", — пишет в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что в Запорожье российские ракеты ударили по базе боевиков "Иностранного легиона".
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Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.