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Иностранные наёмники отказались участвовать в штурме Херсона

Силовые структуры

Западные наёмники наотрез отказались идти на штурм Херсона.

Об этом, ссылаясь на военных корреспондентов, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Знакомые с происходящим источники утверждают, что иностранные добровольцы отказались участвовать в штурме Херсона. Из-за этого так называемый большой контрнаступ укронацистов — откладывается. ВСУ собирают резервы", — пишет в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что в Запорожье российские ракеты ударили по базе боевиков "Иностранного легиона".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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