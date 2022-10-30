Иностранные наёмники отказались участвовать в штурме Херсона

Западные наёмники наотрез отказались идти на штурм Херсона.

Об этом, ссылаясь на военных корреспондентов, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Знакомые с происходящим источники утверждают, что иностранные добровольцы отказались участвовать в штурме Херсона. Из-за этого так называемый большой контрнаступ укронацистов — откладывается. ВСУ собирают резервы", — пишет в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что в Запорожье российские ракеты ударили по базе боевиков "Иностранного легиона".