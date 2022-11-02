Шойгу: группировка НАТО возле границ РФ выросла в 2,5 раза с февраля

У российских границ зафиксировали увеличение многонациональной группировки Североатлантического альянса. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Во время заседания совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии он отметил, что количество военных НАТО рядом с границами России выросло в 2,5 раза с февраля 2022 года.

"Численность группировки альянса сейчас составляет свыше 30 тысяч человек", — уточнил министр.

При этом он не исключил дальнейшего роста присутствия НАТО. По его словам, страны Балтии, Восточная и Центральная Европа стали площадками, где разворачиваются формирования Вооружённых сил альянса. Как пояснил Шойгу, на этих территориях наблюдается создание новых многонациональных батальонных тактических групп военного блока.

В конце октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украине прослеживается самая крупная эскалация с момента начала российской спецоперации.