У российских границ зафиксировали увеличение многонациональной группировки Североатлантического альянса. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Во время заседания совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии он отметил, что количество военных НАТО рядом с границами России выросло в 2,5 раза с февраля 2022 года.
"Численность группировки альянса сейчас составляет свыше 30 тысяч человек", — уточнил министр.
При этом он не исключил дальнейшего роста присутствия НАТО. По его словам, страны Балтии, Восточная и Центральная Европа стали площадками, где разворачиваются формирования Вооружённых сил альянса. Как пояснил Шойгу, на этих территориях наблюдается создание новых многонациональных батальонных тактических групп военного блока.
В конце октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украине прослеживается самая крупная эскалация с момента начала российской спецоперации.
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