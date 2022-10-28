Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает происходящее на фронте на данный момент самой большой эскалацией с 24 февраля. В связи с этим Западу необходимо усилить поддержку Украины.

"То, что мы наблюдали за последние недели и дни — это на самом деле самая серьезная эскалация с 24 февраля. Потому что если сложить вместе их мобилизацию и силы, которые они сейчас могут отправить на фронт, с их частичной теперь уже незаконной аннексией части украинской территории и опасной ядерной риторикой — всё это является самой большой эскалацией с начала спецоперации", — заявил он в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.