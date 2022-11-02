Пушилин: Союзные силы имеют большие успехи на марьинском направлении

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о важных успехах российской армии на марьинском направлении, во время своего интервью на телеканале "Россия 24".

На сегодняшний день бои в городе не прекращаются. Пушилин отмечает, что, не смотря на серьёзные укрепления ВСУ, союзные силы имеют важные успехи. Украинские боевики укрепляются в жилых постройках, что значительно затрудняет активное продвижение.

"С учётом укреплений, которые выстроены противником, борьба идёт за каждое высотное здание, за каждую многоэтажную постройку, но, тем не менее, ребята продвигаются вперед", - сообщил врио главы Донецкой Народной республики.

Отмечается, что бои проходят в самом населенном пункте Марьинка, однако конкретные данные о продвижении российских вооруженных сил пока не могут быть озвучены.