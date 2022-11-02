Кошкин: Украина перепродаёт западное оружие Ближнему Востоку через даркнет

Украина перепродаёт оружие, предоставленное западными странами, на Ближний Восток с помощью даркнета. Об этом сообщил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" он отметил, что Киев регулярно просит у своих союзников нарастить поставки вооружений, однако сам "наваривается" на передаче техники другим государствам. Как пояснил эксперт, зачастую объявления о продаже оборудования появляются на подпольных торговых ресурсах.

"Украинцы перепродают оружие на Ближний Восток, в государства африканского континента и азиатские страны", — указал специалист.

По его словам, недавно представители Украины перепродали французскую гаубицу "Цезарь" стоимостью около семи миллионов долларов ВС РФ за 150 тысяч долларов. Он убеждён: Европа и США не рассчитывали на такие шаги киевского режима, когда начинали поставлять оружие для ВСУ.

Ранее генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что военная техника, переданная Украине, в итоге окажется на мировом чёрном рынке.