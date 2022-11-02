Призывники из Юрги жалуются на плохую подготовку перед отправкой в СВО

Мобилизованные из Югры, находящиеся в учебных центрах Елани и Омска, жалуются на плохую подготовку в преддверие отправки в зону проведения спецоперации.

"За 10 дней мы сходили на ночные стрельбы, человек 100, шли пешком 3-4 км, постреляли от силы 30 человек, остальные там же чай попили, кто взял с собой, и всё. Сказали патронов больше нет, и все пошли обратно", — приводит слова одного из призывников muksun.fm.

Зато про условия проживания боец высказался в положительном ключе.

"Условия проживания у нас ещё отличные, многие живут в палаточных лагерях. Гуманитарная помощь от округа поступает, парни с других регионов ходят, завидуют", — заключил он.