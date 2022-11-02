Президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников заявил, что концерн уже начал поставлять министерству обороны РФ разведывательные и ударные дроны-коптеры.
"Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения — как разведывательные, так и ударные", — отметил Лушников.
По его словам, некоторые беспилотники концерн выпускает серийно, а массовое производство других БПЛА стартует в 2023 году.
Ранее сообщалось, что российские военные активно применяют в спецоперации на Украине беспилотники-камикадзе "КУБ" и "Ланцет", которые производит компания ZALA Aero — "дочка" концерна "Калашников".
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