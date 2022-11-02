Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что четыре комплекса противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, которые Украина получила от стран Запада, не смогут защитить Киев от ударов ракет и беспилотников.
"Это примерно тоже самое, как ложкой прикрыть сердце от пули. Чтобы прикрыть такой город как Киев, нужно иметь десятки дивизионов IRIS", — сказал Шурыгин в интервью изданию "Военное дело".
Он добавил, что недавние атаки Вооружённых сил РФ по военным и энергетическим объектам Украины показали, что у страны отсутствует противовоздушная оборона.
Ранее Шурыгин сообщил, что следующая волна российских ракетных ударов погрузит Украину во тьму.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.