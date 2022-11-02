В ходе обстрела села Гуево в Курской области пострадали пять человек

Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинских артиллеристов на село Гуево, которое находится в Суджанском районе. Также чиновник рассказал о последствиях обстрела.

"Пятеро пострадавших, среди них трое детей", — заявил губернатор.

По его словам, граждане находятся в больнице, угрозы для их жизни нет. Вместе с этим глава региона отметил, что солдаты ВСУ повредили несколько домов, в том числе здание магазина. Жители села остались без электроэнергии, добавил Старовойт.

"Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению. Оценка повреждений продолжается", — заключил политик.

Ранее он рассказывал об атаке армии Украины на коттедж и сарай в Гуево.