Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинских артиллеристов на село Гуево, которое находится в Суджанском районе. Также чиновник рассказал о последствиях обстрела.
"Пятеро пострадавших, среди них трое детей", — заявил губернатор.
По его словам, граждане находятся в больнице, угрозы для их жизни нет. Вместе с этим глава региона отметил, что солдаты ВСУ повредили несколько домов, в том числе здание магазина. Жители села остались без электроэнергии, добавил Старовойт.
"Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению. Оценка повреждений продолжается", — заключил политик.
Ранее он рассказывал об атаке армии Украины на коттедж и сарай в Гуево.
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