Старовойт: ВСУ обстреляли сёла в Курской области

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле сёл, которые находятся на территории Суджанского района.

По данным руководителя региона, украинские военные повредили коттедж и сарай в Гуево. В результате атаки пострадало несколько домов в Гончаровке, отметил чиновник.

"Один из них серьёзно прошит осколками", — сказал Старовойт.

Вместе с этим власти пообещали помочь местным жителям как можно быстрее.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попадании снаряда в жилой дом при обстреле посёлка Белая Берёзка со стороны ВСУ.