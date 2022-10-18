Глава Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле сёл, которые находятся на территории Суджанского района.
По данным руководителя региона, украинские военные повредили коттедж и сарай в Гуево. В результате атаки пострадало несколько домов в Гончаровке, отметил чиновник.
"Один из них серьёзно прошит осколками", — сказал Старовойт.
Вместе с этим власти пообещали помочь местным жителям как можно быстрее.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попадании снаряда в жилой дом при обстреле посёлка Белая Берёзка со стороны ВСУ.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.