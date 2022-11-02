Депутат Фёдоров заявил, что РФ не справится с НАТО без ядерного оружия

Русский человек готов умереть за идею. А жители Украины — это русские люди, поэтому Киев действительно готов бороться "до последнего украинца".

Так прокомментировал сообщения о том, что на Украине началась скрытая мобилизация женщин депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с ФАН.

По мнению политика, сейчас будут призывать женщин, потом детей и стариков. То есть будет полная мобилизация населения Украины в надежде уничтожить Россию, выразил уверенность он.

Кроме того, добавятся иностранные воинские части, Польша, Румыния, Германия, объяснил эксперт.

Собеседник издания заметил, что у НАТО также есть большой мобилизационный резерв.

Депутат заявил, что Россия в принципе не справится с военным блоком без использования стратегических ядерных сил.