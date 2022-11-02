Русский человек готов умереть за идею. А жители Украины — это русские люди, поэтому Киев действительно готов бороться "до последнего украинца".
Так прокомментировал сообщения о том, что на Украине началась скрытая мобилизация женщин депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с ФАН.
По мнению политика, сейчас будут призывать женщин, потом детей и стариков. То есть будет полная мобилизация населения Украины в надежде уничтожить Россию, выразил уверенность он.
Кроме того, добавятся иностранные воинские части, Польша, Румыния, Германия, объяснил эксперт.
Собеседник издания заметил, что у НАТО также есть большой мобилизационный резерв.
Депутат заявил, что Россия в принципе не справится с военным блоком без использования стратегических ядерных сил.
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