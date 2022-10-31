ISW: РФ продолжит проводить обычные военные операции до 2023 года

Россия продолжит проводить обычные военные операции вплоть до 2023 года, а применение тактического ядерного оружия на данный момент маловероятно. Об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW).

"Маловероятно, что Путин перейдёт к применению тактического ядерного оружия, если только не произойдёт внезапный крах российских вооружённых сил, что позволит украинским силам бесконтрольно продвигаться по всему театру военных действий. Такая ситуация возможна, но маловероятна", — отмечают эксперты.

По их мнению, президент России Владимир Путин надеется на прекращение поддержки Западом Украины зимой, так как для него важнее будут собственные проблемы в условиях энергетического кризиса.