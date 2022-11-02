Сатановский: Эрдогану не мир нужен, а нужна Одесса

Мирное урегулирование возможно, но лишь тогда, когда ВС РФ будут стоять на бывшей границе СССР.

Об этом сообщил экономист, учёный-востоковед, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Евгений Сатановский.

"Либо придётся идти дальше. Возможно, до линии 1997 года. А может, и до Лиссабона. И вот тогда будет мирное урегулирование. Словом, оно будет после того, как американских баз не будет в Евразии", — отметил эксперт.

Но по его словам, вряд ли Эрдоган имеет в виду именно такой вариант, когда постоянно говорит о каком-то плане мирного урегулирования. У него в стране военные базы США есть, и атомное оружие там лежало. И, возможно, до сих пор лежит. И говорит турецкий президент о своём, уверен обозреватель.

"Ему Украина нужна. Вот он и пытается нас развести на тему того, как бы ему вернуть обратно Оттоманскую Порту на географические карты", — цитирует argumenti.ru аналитика.

Он напимнил, что Одесса когда-то была лиманом Хаджибей, как и много было там турецкого, вплоть до Речи Посполитой. Это и есть нынешняя цель Эрдогана, подытожил Сатановский.