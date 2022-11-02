НАТО готовит Киев к боевым действиям в условиях осеннего бездорожья

НАТО во главе с США продолжают снабжать киевский режим новыми видами оружия, приказывая Киеву продолжать активные боевые действия против РФ.

Об этом сообщил бывший командующий 14-й армией в Тирасполе, экс-замкомандующего Группой российских войск в Закавказье Юрий Неткачев.

"Раскисшая от непогоды местность не дает возможности подразделениям ВСУ активно наступать по суше", — цитирует генерал-лейтенанта "НГ".

По его словам, сейчас в Киеве ждут к уже имеющимся новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. Готовит поставки и Италия. Ожидается передача двух модернизированных пусковых установок M270 MLRS, аналогичных РСЗО HIMARS, но более проходимых, поскольку они на гусеничной тяге.

Поставлен целый дивизион 155-мм самоходных гаубиц и несколько десятков гусеничных БТР М113, как раз для распутицы и бездорожья, отметил эксперт.

"Такой настрой Запада опасен тем, что они мотивируют Украину. И о дипломатическом решении проблем пока никто из серьёзных американских политиков не говорит", — подытожил Неткачев.