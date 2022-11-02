Леонков: появились признаки большого наступления ВС РФ на Украине до конца года

В зоне спецоперации на Украине наблюдается некоторое затишье. Однако военные эксперты и аналитики считают, что совсем скоро российские войска начнут масштабное наступление. Так, Владислав Шурыгин уверен, что ВС РФ уже в конце ноября окончательно перехватят инициативу у ВСУ. А Алексей Леонков считает, что наступательные действия уже идут, но создаётся информационный вакуум.

"В недавно вошедших в состав России регионах объявлено военное положение, поэтому там сейчас существует такое понятие, как военная цензура. Раньше информации о ситуации на передовой было море, и часто эта информация действовала, в том числе против нас: некоторые "горячие головы" выдавали дислокацию наших войск, иногда выдавали даже ближайшие планы, чем войска собираются заниматься. Теперь такой информации не будет", — объясняет Леонков в беседе с "МК".

Сейчас информацию обыватели будут получать постфактум, чтобы не снабжать противника ценной информацией.

Эксперт считает, что полномасштабное наступление ВС России может начаться уже до конца этого года. Этому способствует и проведённая частичная мобилизация.

"Некоторые корреспонденты пытаются выяснить, куда у нас было отправлено 80 тысяч человек, сами понимаете, никто эту информацию сообщать не будет. Однозначно, будут предприниматься наступательные операции разного масштаба — впереди у нас зимняя кампания", — заключил Леонков.