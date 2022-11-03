Ходаковский: наступление ВС РФ на Угледар затормозилось из-за распутицы

Про наступление в направлении Угледара пока особо рассказать нечего. Российские войска продвинулись в Павловке, насколько смогли, и оказались в заложниках у распутицы и высоты над уровнем моря. Об этом сообщил командир батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский.

Он уточнил, что непроходима оказалась не сама Павловка, а пути подхода к ней. А это километры по пересечённой местности, которые наблюдаются противником.

Подвоз всего жизненно необходимого по ним ползёт, а не проскакивает, как на относительно открытой местности, пояснил военный.

"А противник не наблюдает, как вы понимаете, молча, а работает артиллерией. В итоге всё стопорится, и нужно отдать должное противнику, который не торопится нырнуть в грязь с головой на тех направлениях, где мы ожидаем его масштабного наступления, а ждёт нормальных условий", — заключил комбат в своём Telegram-канале.