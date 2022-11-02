Российские удары по энергетической инфраструктуре ставят Украину на грань реальной катастрофы будущей зимой.
Такое мнение высказал американский колумнист Питер Сучиу, который регулярно пишет о "скорой победе" Украины над Россией. Обзор его статьи приводит издание "Военное дело".
Он проанализировал также предстоящее наступление холодов на российско-украинском фронте.
Автор публикации напомнил читателям из США, что "генерал Винтер", которого в России называют "генерал Мороз", неоднократно помогал русским справляться с западными захватчиками, и может появиться и сейчас. Однако погода становится угрозой для войск на передовой уже и без него, считает Сучиу.
По его словам, "ужасные погодные условия" могут помочь России и на этот раз.
Но если погода будет мягкой, то "генерал Мороз" не поможет, заключил обозреватель.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.