Эксперт из США Сучиу считает, что зима не поможет России победить ВСУ

Российские удары по энергетической инфраструктуре ставят Украину на грань реальной катастрофы будущей зимой.

Такое мнение высказал американский колумнист Питер Сучиу, который регулярно пишет о "скорой победе" Украины над Россией. Обзор его статьи приводит издание "Военное дело".

Он проанализировал также предстоящее наступление холодов на российско-украинском фронте.

Автор публикации напомнил читателям из США, что "генерал Винтер", которого в России называют "генерал Мороз", неоднократно помогал русским справляться с западными захватчиками, и может появиться и сейчас. Однако погода становится угрозой для войск на передовой уже и без него, считает Сучиу.

По его словам, "ужасные погодные условия" могут помочь России и на этот раз.

Но если погода будет мягкой, то "генерал Мороз" не поможет, заключил обозреватель.