Татарский: фронт оживился, ВС РФ теснят позиции ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Донбасский ополченец первой волны Максим Фомин, известный в Сети как Владлен Татарский, прокомментировал ситуацию на фронте.

В своём Telegram-канале эксперт написал, что подразделения российских войск теснят противника. Он отметил оживление фронта, хотя о конкретном участке ведения боёв не сообщил.

"Пока тараним, оттесняя врага. Настоящий успех — это когда прорвём фронт и начнём преследовать противника", — сказал он.

Ранее сообщалось о работе российских подразделений снайперской винтовкой, прицельно бьющей ВСУ в Запорожье.