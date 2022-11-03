Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Донбасский ополченец первой волны Максим Фомин, известный в Сети как Владлен Татарский, прокомментировал ситуацию на фронте.
В своём Telegram-канале эксперт написал, что подразделения российских войск теснят противника. Он отметил оживление фронта, хотя о конкретном участке ведения боёв не сообщил.
"Пока тараним, оттесняя врага. Настоящий успех — это когда прорвём фронт и начнём преследовать противника", — сказал он.
Ранее сообщалось о работе российских подразделений снайперской винтовкой, прицельно бьющей ВСУ в Запорожье.
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Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.